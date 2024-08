Juve, Padovan: “Non mi sorprendere un ritorno di Chiellini”

Giancarlo Padovan ha parlato di un eventuale ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus: per il giornalista sarebbe uno scenario plausibile

Intervistato per Radio Radio, Giancarlo Padovan ha commentato l’ipotesi di un ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus in veste dirigenziale. Per il giornalista, lo storico capitano dei bianconeri sarebbe un ritorno plausibile, con l’esperienza giusta per inserirsi nell’ambiente.

Le parole di Padovan su Chiellini

“Rispetto agli ex calciatori che si mettono a fare i dirigenti in un è giusto che lavori con l’amministratore delegato. Ha competenza tali e una esperienza americana che può averlo anche completato. Non mi sorprende che torni alla Juve, che abbia un ruolo non prioritario inizialmente, dietro a Scanavino, una premessa per diventare qualcosa di più di un direttore sportivo”.