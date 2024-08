Focolari sicuro: “Tra 4/5 anni Chiellini sarà ai vertici della Juve”

Chiellini si prepara a entrare nella dirigenza della Juve: l'ex difensore italiano arriverà ai massimi livelli?

Giorgio Chiellini ha da poco salutato i Los Angeles FC e si prepara a tornare alla Juve. Per lui è pronto un posto in dirigenza e i tifosi sognano che presto possa andare a ricoprire un ruolo importante come quello che fino a poche stagioni fa era di Nedved.

Juve, Chiellini in dirigenza?

Intervenuto su Radio Radio Furio Focolari ha detto: “Chiellini ha delle caratteristiche precise, è laureato, competente di calcio e uomo anche di numeri. Lui entra in punta di piedi ma non mi stupirei di trovarlo tra 4-5 anni ai vertici della Juventus. Nessuno ha le caratteristiche di Chiellini, deve dimostrare qualcosa ma ha le carte in regola”.