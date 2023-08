Juve, Padovan: “L’arrivo di Berardi pone problemi e dubbi”

Nel suo editoriale su calcomercato.com, Giancarlo Padovan ha approfondito l'eventuale approdo di Domenico Berardi alla Juventus . Il club bianconero avrebbe trovato l'accordo sul contratto con il giocatore e ora dovrebbe trattare con il Sassuolo . Per il momento, tra le parti ci sarebbe ancora una certa distanza che ottimisticamente la Juve pensa di poter colmare forte anche della volontà di Berardi . Il giornalista ha evidenziato diverse criticità che comporterebbe l'operazione di mercato e la presenza in rosa dell'attaccante del Sassuolo . Ecco cosa ha detto: " "Il possibile approdo di Domenico Berardi alla Juventus pone due ordini di problemi e un dubbio. Il dubbio. Non è che Berardi anticipa l’uscita di Chiesa verso il Paris Saint Germain ?".

Padovan ha principalmente suddiviso in due le problematicità che potrebbe portare Berardi alla Juventus : la prima di carattere ambientale e la seconda di natura tattica. Ecco le sue parole: " Primo problema: Berardi è stato e sarà apertamente osteggiato dalla tifoseria bianconera che gli rimprovera il rifiuto di qualche anno fa e la sua dichiarata fede interista. Anche in occasione dell’ultima apparizione allo Stadium, ogni giocata di Berardi veniva subissata da un uragano di fischi. Secondo problema: o Allegri modifica il sistema di gioco passando al 3-4-3 o Berardi diventerebbe un vero e proprio vice Chiesa , venendo schierato da secondo attaccante insieme a Vlahovic o a Lukaku (sempre ammesso che possa arrivare).

Padovan sul binomio Berardi-Allegri

Sul dubbio tattico di una Juventus con Berardi, il giornalista ha aggiunto: "Tuttavia, la conferma del 3-5-2 esprimerebbe la rigidità di Allegri, l’esatto contrario di quello che vuol far credere lui e il suo pigmalione, Giovanni Galeone, prodighi nel sostenere che ci si deve adattare alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Tutte ciance. Allegri è un difensivista della prima ora e, pure, della peggiore specie visto che, si parli di 3–4-3 o di 3-5-2, sulla fascia sinistra, ha già epurato Kostic (troppo offensivo) per promuovere Cambiaso (in tutto e per tutto un terzino). Vien da chiedersi, dunque, perché Giuntoli gli stia proponendo giocatori per soluzioni offensive e Allegri resti abbarbicato a vecchie e consunte idee. L’ipotesi che non conosca altro è sempre più fondata, ma così, anche l’eventuale acquisto di Berardi, potrebbe rivelarsi inutile".