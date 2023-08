Calciomercato Juve, l’arrivo di Berardi dipende dal futuro di Kostic

Il punto su Berardi

Dopo essere emerso nei primi periodi di calciomercato, il nome di Domenico Berardi si è poi rapidamente raffreddato. Questo almeno a livello di notizie, ma non nelle idee di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri. Già nelle scorse stagioni la Juventus aveva tentato il calciatore del Sassuolo, senza che venisse trovata l'intesa tra i club. Questa volta potrebbe però essere l'occasione giusta: il classe 1994 vorrebbe tentare finalmente il salto di qualità in una squadra che possa permettergli di mettere in bacheca qualche titolo prestigioso. Dall'altra parte, i neroverdi, che in questa campagna acquisti hanno già venduto a peso d'oro Davide Frattesi e Rogerio, non avrebbero nessun motivo per abbassare le pretese per Berardi. Difficilmente il Sassuolo sarà disposta a scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante polivalente in forza alla squadra di Alessio Dionisi.