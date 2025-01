Juve, Pacheco: “Alberto Costa assomiglia a Cancelo”

Alvaro Pacheco, allenatore di Alberto Costa, ha parlato del neo giocatore della Juve, paragonandolo a un altro ex bianconero, Joao Cancelo

Intervistato per La Stampa, Alvaro Pacheco, ex allenatore di Alberto Costa, neo calciatore della Juventus, acquistato dal Vitoria Guimares, ha parlato del calciatore. Ecco le sue parole: “Penso che la Juventus riuscirà a farlo inserire nel proprio ambiente, qui troverà sicuramente tutti gli strumenti per aiutarlo a concentratesi esclusivamente sul suo lavoro affinché il grande salto possa essere il più morbido possibile. Non mi piace fare paragoni, ma a livello di caratteristiche si potrebbe dire che assomiglia a Joao Cancelo. La volontà, l’intensità e l’impegno che mette in ogni sua azione lo rendono speciale”.

Pacheco: “La Juventus ha fatto un grandissimo acquisto”

Il tecnico ha proseguito: “E’ un giocatore forte fisicamente, fortissimo nell’uno contro uno, sia in difesa che in fase di spinta. E veloce, aggressivo, può garantire tante variabili tatticamente. Sa dare profondità ma anche impostare. È intelligente, capisce il gioco e tutto quello che gli viene chiesto. Sa pure fare gol. E non ha paura di niente. Si tratta di un giocatore giovane, con ampi margini di miglioramento. Fisicamente ha dati biometrici molto interessanti. E ha già accumulato esperienza sia in allenamento che in partita in uno dei club più impegnativi e sotto pressione del Portogallo, questo faciliterà il suo inserimento in un grande club come la Juventus. Ha fatto un grande acquisto, non ho dubbi. Ma Alberto avrà bisogno di tempo come qualsiasi altro giocatore. Credo che avrà successo. Ha una mentalità molto forte e tanta fame di vincere”.