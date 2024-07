Juve, Orsi: “Soulè? La Roma lo ha pagato tantissimo”

Nando Orsi ha commentato l'imminente passaggio di Matias Soulè dalla Juve alla Roma, mostrando qualche perplessità sul costo del cartellino

Intervistato per Radio Radio, Nando Orsi ha parlato del trasferimento imminente di Matias Soulè dalla Juventus alla Roma. Per l’ex portiere, nonostante il buon valore del giocatore, il costo del cartellino dell’attaccante argentino è probabilmente eccessivo. D’altro canto, i giallorossi necessitavano di muoversi sul mercato, specialmente per rinforzare il reparto offensivo.

Orsi sull’acquisto di Soulè

Ecco le sue parole: “Non era possibile pensare che la Roma non comprasse nessuno. Arrivano dei giocatori importanti, un esterno, poi l’attaccante. Si vedrà se ripagheranno le attese. Penso che Soulé sia stato pagato tantissimo. C’è la volontà di dare a De Rossi giocatori importanti”.