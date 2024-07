Juve, Felici: “Impressionato da Soulè. Grande colpo Roma”

Antonio Felici ha parlato dell'imminente trasferimento del calciatore della Juve, Matias Soulè, alla Roma, complimentandosi con i giallorossi

Intervistato per Tele Radio Stereo 92,7, Antonio Felici ha commentato l’operazione che dovrebbe portare Matias Soulè dalla Juventus alla Roma. Ecco le sue parole: “Soulé è giovane e lo scorso anno mi ha impressionato e complimenti alla Roma che lo ha preso. C’è da discutere sulla cifra spesa: stando a quanto investito per le Fée e Baldanzi questo non è un prezzo eccessivo. Soulé è un’ottima soluzione, per esempio quando mancherà Dybala o facendolo giocare con lo stesso n.21″.

Felici: “Alla Roma manca ancora il bomber”

Il corrispondente di France Football ha proseguito: “Si può costruire una squadra sui di loro ma il bomber che mette la palla dentro serve sempre. Dovbyk è un giocatore interessante e potrebbe dare un contributo importante completando un trio con gli stessi argentini” .