Juve, Orlando: “Vlahovic non si incastra con il gioco di Motta”

Massimo Orlando ha parlato della Juventus di Thiago Motta: per il giornalista, Dusan Vlahovic non sarebbe l'attaccante ideale del tecnico

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato della Juventus forgiata da Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Credo che il cambiamento alla Juventus sia stato giusto, è stato preso un ottimo allenatore che ha bisogno di tempo. Non ha ancora fatto vedere quello che tutti ci aspettavamo, la classifica però è buona e ha vinto la prima in Champions. Siamo in attesa di vedere se Thiago Motta riuscirà a replicare quanto ha fatto a Bologna. Se poi ci viene a dire che cambia modo di giocare perché Vlahovic non è Zirkzee o perché non ha Calafiori. Secondo me i tifosi della Juventus, ad eccezione di qualche tifoso, sono contenti perché si vede una Juventus diversa. Fino a due terzi del campo ha trovato la quadra, fatica troppo nell’ultimo terzo e deve trovare la situazione. Fa girar palla ma è troppo prevedibile, credo che il problema sia Vlahovic perché nel gioco di Thiago Motta non si incastra per nulla”.

Orlando: “Giuntoli ha messo le mani avanti…”

Inoltre, il giornalista ha commentato le recenti frasi espresse in una recente intervista dal direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli: “La Juventus è ripartita con un progetto nuovo, ma ti chiami Juve e se dovessi arrivare terza o quarta con un distacco importante sarebbe un fallimento. Giuntoli ha messo le mani avanti, la Juve è lì e se vince a Genova è prima in classifica. È un mettere le mani avanti e riconoscere che Napoli e Inter hanno qualcosa in più, Giuntoli lo riconosce perché è uomo di campo”.