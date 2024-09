Impallomeni: “Il lavoro di Thiago Motta alla Juventus è enorme”

Impallomeni ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico starebbe sviluppando un grande lavoro

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Formazione? Rientra nelle logiche di amministrare le energie, visti i tanti impegni. Ne cambia 4 rispetto al Napoli, quindi ci sta. La notizia importante è che Danilo rientra e da capitano, un segnale anche per lo spogliatoio. Il tentativo di Motta è di alzare il livello e la qualità della fase offensiva ma il lavoro che sta facendo è enorme, perché dietro sono messi bene ma ora manca il gol”.

Impallomeni: “Il richiamo ai giovani è un aspetto mentale”

Il giornalista ha proseguito: “E’ il suo modo di fare. Vedremo, magari il richiamo ai giovani gli da una forza diversa, ma lui deve essere efficace e andare sui grandi nomi per ottenere risultati. Il richiamo ai giovani è un aspetto mentale di Motta. Vuoi stupire e lo fai quando hai poco materiale, quando ne hai tanto devi essere più pragmatico possibile. Eppure lui preferisce l’altra via, usando i ragazzi”. Infine, sul match contro il Genoa a porte chiuse ha aggiunto: “Viene penalizzata la gente perbene, che è la maggioranza, ma devi anche prendere una decisione drastica, importante, per non far passare sottotraccia certi atteggiamenti. Decisione giusta”.