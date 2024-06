Juve, Oppini controcorrente: “Thiago Motta scelta sbagliata”

La Juve ha deciso di puntare su Thiago Motta ma non tutti sono entusiasti della scelta: le parole di Oppini

Il tifoso bianconero e opinionista Francesco Oppini ha commentato la scelta della Juve di puntare su Thiago Motta: “Per me Thiago Motta è una scelta sbagliata. Io sono tifoso juventino non “contiano”, ma ci sono i tempi per ogni cosa. Per esempio, se uno critica Allegri ad ottobre perché a Bergamo fa ridere, poi a marzo lo difende, non significa essere incoerente. Per me Conte era la migliore scelta che si potesse fare e non da adesso, secondo me già quando è stato ripreso Max tre anni fa. Parliamo di un tecnico che ha riportato l’Inter al successo dopo anni di digiuno. Dobbiamo assistere ad una cosa del genere anche con il Napoli? Io sono convinto che questo avverrà”.