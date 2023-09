Juve, obiettivo quarto posto? Vieri: “Ma la società è d’accordo con Allegri?”

Intervenuto su Twitch Bobo Vieri ha parlato della Juve di Massimiliano Allegri: giusto parlare di obiettivo quarto posto per i bianconeri?

La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato cicatrici pesanti in casa Juve, con molti che ora si domandano se la squadra di Massimiliano Allegri sia davvero in grado di combattere per lo scudetto.