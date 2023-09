Juve, Marotta: “Scudetto? Sfida a sette. Calcio italiano in emancipazione”

Intervenuto a Radio1, Giuseppe Marotta ha risposto alle domande in studio. Per l'amministratore delegato dell' Inter , la Serie A di quest'anno sarebbe una sfida molto aperta con diverse candidate al successo finale. Non solo dunque la Juventus : "Le statistiche degli ultimi 20-30 anni ci dicono che lo scudetto sia ad appannaggio quasi sempre delle stesse squadre. Quindi annovero il Milan , la Juve , il Napoli , l' Atalanta , la Roma , la Lazio . Devo dire che ho notato grandi miglioramenti della Fiorentina , che sta crescendo di anno in anno".

Inoltre, sul calcio italiano il dirigente nerazzurro ha detto: "In passato il calcio italiano è stato sempre etichettato come catenaccio, a livello di nazionale e di club. In realtà c'è stata una grande emancipazione da parte dei nostri tecnici, i più bravi in circolazione. La dimostrazione è Ancelotti, che ha vinto in tante leghe europee. Il calcio moderno è fatto di cambi continui dal punto di vista tattico, assistiamo a più gol di prima, oggi sono pochissimi gli 0-0, anche per uno spettacolo che deve essere più accattivante. Il calcio senza pubblico è pari a zero, senza gol è quasi pari a zero".