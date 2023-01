Juve, scatta l’obbligo di riscatto per Locatelli: il punto della situazione

Dopo la partita contro la Cremonese è scattato l'obbligo di riscatto di Locatelli: il mediano è a tutti gli effetti un giocatore della Juve

redazionejuvenews

Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi in casa Juve, con la vittoria per 1-0 contro la Cremonese. La squadra di Allegri così facendo è arrivata a sette vittorie consecutive in Serie A, terza in classifica e a soli sette punti di distanza dal Napoli capolista. Dopo il pessimo inizio di stagione questo può essere considerato un mezzo miracolo. Ma il nuovo anno ha portato anche un'altra novità: Locatelliè diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juve.

Locatelli fino a pochi giorni fa non era a tutti gli effetti un giocatore bianconero. Nell'accordo trovato un anno e mezzo fa con il Sassuolo, infatti, era inserita una clausola che avrebbe reso trasformato il diritto di riscatto in obbligo di riscatto alla prima presenza nel 2023. Detto, fatto: prima partita del nuovo anno, prima presenza. Ora inizieranno quindi le pratiche per il suo acquisto. Costo del cartellino di 25 milioni di euro, pagabili in tre rate.

Contro la Cremonese Locatelli ha giocato una buona partita, da 6 in pagella secondo La Gazzetta dello Sport: "Non è che faccia cose indimenticabili, però è indispensabile nel cucire il gioco e coprire quei buchi che si aprono qui e là. Partita di totale sacrificio per la squadra e i compagni".