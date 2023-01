Allegri: “Un pensiero per Castano e Vialli, domani ci vorrà attenzione”

Il tecnico della Juventus parla per presentare la sfida contro i friulani in programma all’Allianz stadium di Torino

La Juventus scenderà in campo domani contro l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz stadium. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri la partita in conferenza dalla sala stampa dell’impianto bianconero.

"Vorrei dedicare un pensiero ad Ernesto Castano e Gianluca Vialli, due giocatori ma prima di tutto uomini che hanno dato tanto al calcio e alla Juventus, oltre che alla Nazionale Italiana".

VIALLI - "Gianluca ha rappresentato tanto come giocatore e uomo. Un esempio da seguire per o più giovani, mancherà a tutti noi".

UDINESE - "Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, con lo stadio pieno, sarà una buona occasione per noi. Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo. Devo valutare oggi Bremer, altrimenti ci sarà Rugani. La formazione poi la valuterò oggi dopo l'allenamento, giocheremo contro una squadra fisica che sta facendo un buon campionato. Pereyra è un giocatore straordinario come Beto, attaccano bene la porta, sarà una partita complicata come tutte, è la seconda dall'inizio e dovremo stare attenti".

SOULE - "Devo valutare se fargli fare il quinto, la scorsa giornata l'ha fatto dandoci una mano ma le sue qualità sono più da trequartista o da terzo che entra dentro il campo. Sono molto contento di lui, sta crescendo e bisogna dargli tempo per farlo, anche fisicamente e non solo tecnicamente".

ALEX SANDRO - "Sta bene e dovrebbe rientrare, tra lui, Danilo, Gatti e Rugani, tenendo da parte Bremer, ne giocheranno tre".

CHIESA - "L'altro giorno è entrato ed ha giocato un tempo, ora con i minuti di recupero che danno le partite dureranno di più, chi entra gioca sempre tanto. Chiesa l'altro giorno ha fatto bene fisicamente, ne aveva bisogno. Sta crescendo di condizione, non so se partirà dall'inizio ma più avanti si va più minuti mette dentro e sono molto contento".

KEAN - "Si è presentato all'inizio molto bene, è dimagrito sei chili, ha una testa diversa e sta maturando anche in campo, dove ha una presenza più pesante, che giochi bene o male. Domani devo valutare se giocherà lui o Milik, o insieme, o se partirà Di Maria".

INFORTUNATI - "Cuadrado e De Sciglio sono ancora fuori, Cuadrado entro una settimana dovrebbe tornare con la squadra, Pogba sta lavorando bene. Bisogna cercare di fare queste partite, poi torneranno a disposizione tutti piano piano".

VIALLI - "Il ricordo di Gianluca, quello che lascia ai giovani soprattutto, è come interpretava le partite, con tecnica ma anche cuore e passione".

NAPOLI - "La loro sconfitta non cambia le prospettive per lo Scudetto, sono i netti favoriti, hanno avuto uno stop che ci sta, ma stanno facendo un'annata straordinaria, sono i netti favoriti. Noi dobbiamo rimanere nelle prime quattro e giocarci le nostre chances in Europa League e in Coppa Italia".

FORMAZIONE - "Dipende da come gioca la squadra, a seconda di questo posso schierare i singoli. Tutto dipende da tante cose, da come va la partita anche".

GRUPPO - "Stasera rimaniamo in ritiro, ci alleniamo alle 4 e poi rimaniamo qui".

SOSTITUZIONI - "Dipende dalla partita, cerco sempre di dare equilibrio alla squadra, dipende dalle caratteristiche dei giocatori, come si esprimono, che partita abbiamo davanti, le condizioni fisiche dei giocatori. Poi alla fine bisogna avere anche fortuna, se vinci vuol dire che hai indovinato i cambi, se perdi no. Le valutazioni in questo senso le faccio sulle condizioni fisiche e mentali".