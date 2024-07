Juve, nuova vita per Gatti: Thiago Motta gli cambia ruolo

Thiago Motta sta provando Gatti in nuovo ruolo: il difensore italiano potrebbe diventare un perno della nuova Juve

Sarebbe potuto diventare un esubero come Rugani o Arthur, invece Gatti sembra essere importante anche per Thiago Motta. Il nuovo allenatore della Juve, infatti, apprezza la grinta del difensore italiano ma in questi primi giorni di allenamento lo sta provando in un ruolo inedito.

Juve, nuovo ruolo per Gatti: l’idea di Motta

Gatti potrebbe diventare un Posch 2.0. Thiago Motta sta provando l’ex Frosinone come terzino destro, dandogli quindi un ruolo ibrido e più libertà di spingersi in avanti in progressione. Nell’idea del tecnico la Juve con Gatti terzino potrebbe passare facilmente dalla difesa a 4 a quella 3, con Cambiaso a sinistra che potrebbe quindi avere più libertà di spingersi in avanti in caso di necessità.