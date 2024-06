Juve, Nunziata: “Fagioli ha un intelligenza fuori dal comune”

Nunziata ha parlato del centrocampista della Juve, Fagioli: l'allenatore ha elogiato le qualità tecniche e mentali del giocatore bianconero

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Carmine Nunziata ha parlato del centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli co le sue parole: “Aveva 16 anni: lo faccio giocare contro il Montenegro e fa gol, contro la Lettonia e fa gol.Le relazioni sul suo rendimento nel settore giovanile della Juve erano chiare e certe qualità le avevamo viste già nell’Under 15 e Under 16. Però a livello fisico era ancora un po’ indietro. Con i piedi gli veniva tutto facile rispetto ad altri giocatori della sua età. Ma il talento non basta, lui aveva qualcosa in più: l’intelligenza di apprendere con facilità cosa fare in campo. Ai tempi usavo il 4-3-1-2, con una punta centrale e una larga, che era Riccardi: mi serviva qualità alle loro spalle e Nicolò me la dava. Nell’Under 19 ho iniziato a provarlo davanti alla difesa, tanto poteva coprire tutti i ruoli del centrocampo. Aveva un po’ tutto, come adesso”.

Nunziata: “Fagioli giocatore di carattere”

Nunziata ha proseguito: “La Serie C è formativa, la Serie B anche meglio per crescere e arrivare in A da possibile protagonista. Pensi che nel 2018, finale con l’Olanda dell’Europeo Under 17, non lo feci giocare titolare: eravamo alla sesta partita, mi serviva gente fresca. Beh, lo misi all’inizio del secondo tempo e fece due assist. Uno che in campo dà sempre tutto, e chi dà tutto in un gruppo ci sta benissimo. Se non hai carattere e non sei un ragazzo maturo, non ne esci da un momento come quello che ha vissuto. Invece ne è venuto fuori bene: nella vita tutti possiamo sbagliare, conta come si reagisce e lui è stato bravo. Ma per come l’avevo conosciuto, non ho mai avuto dubbi”.