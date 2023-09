Juve Primavera, Montero: “Spero che altri giocatori facciano come Yildiz”

Le parole dell'allenatore della Juve Primavera Montero al termine del match perso contro i parietà dell'Empoli

Niente da fare per la Juve Primavera di Montero, battuta 3-2 dai parietà dell'Empoli. Al termine della partita l'allenatore bianconero ha detto: "Abbiamo patito la fisicità dell'Empoli, ma lo sapevamo già. Ogni volta che analizziamo un avversario, ci vietiamo ti tenere conto dell'età, perché può essere una scusa, un alibi. Nel secondo tempo la situazione si è ribaltata, eppure l'età è sempre la stessa. Abbiamo regalato il primo tempo per un fatto di testa, siamo dispiaciuti per aver perso ma contenti - tra virgolette - perché abbiamo reagito e avuto carattere".

Sulla Youth League ha aggiunto: "La Youth League ti dà prestigio, ma è anche vero che a quest'età è importante lavorare e questa settimana ci deve servire a questo: lavorare e basta. L'anno scorso andavamo sempre di corsa, ora possiamo analizzare tutto meglio. La vicinanza della dirigenza vale tanto, c'è il loro appoggio. Sono contenti di quello che stiamo facendo, siamo la squadra più giovane del campionato". Su Yildiz e Huijsen ha detto: "Siamo qua per questo. Speriamo che altri giocatori vadano in Next Gen e che tanti della Next Gen vadano in prima squadra".

Ad allenare l'Empoli c'è un ex compagno di squadra di Montero alla Juve: "Birindelli? Bellissimo incontrarcinuovamente, abbiamo vissuto 9 anni spettacolari insieme. In quegli anni alcuni compagni sono diventati fratelli per me".

