Ancona-Juve Next Gen 1-2, Brambilla: “Tre punti che ci danno morale”

Le parole dell'allenatore della Juve Brambilla al termine della vittoria nel match di Serie C contro l'Ancona

L'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha così commentato la vittoria per 1-2 contro l'Ancona: "Nel primo tempo siamo partiti bene, meglio rispetto all’Ancona; meritavamo di finire la prima frazione di gioco in vantaggio. Poi l’Ancona è ripartito forte, noi ci siamo dovuti difendere e con qualche ripartenza siamo anche riusciti a colpire, dopodiché bravi e lucidi i ragazzi nella gestione dei momenti della gara".

"Arriviamo da tre partite in cui probabilmente abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Pescara - ha continuato -. Contro Rimini e Spal meritavamo di raccogliere almeno un punto per partita, oggi invece siamo stati anche un pò fortunati perché l’Ancona è stato poco preciso nel capitalizzare le sue occasioni. Sicuramente per noi questi tre punti sono significativi, ci danno morale e forza".

"La squadra è poco matura ma è normale che sia così. Questa vittoria ci deve dare fiducia, sappiamo qual è la strada da percorrere. Penso che quest’anno il girone B sia molto più difficile rispetto al girone A, abbiamo notato che in trasferta giochiamo in stadi e in piazze da categoria superiore. Yildiz? Bravo, ha bisogno di giocare, ha sempre la testa giusta e ha grandi qualità", ha concluso.

