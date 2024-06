Calciomercato Juve, due squadre di Serie B su Compagnon

La carriera di Mattia Compagnon, talento della Juventus, potrebbe proseguire in Serie B: due club avrebbero chiesto informazioni per lui

Nonostante la retrocessione con la FeraliSalò, Mattia Compagnon, talento italiano prestato al club lombardo dalla Juventus, avrebbe ben figurato. Tanto che per lui, gli scenari di calciomercato che si aprirebbero per l’attuale stagione sarebbero quelli di un ulteriore prestito in un altra squadra di cadetteria.

Corsa a due per Compagnon

Questa volta il livello potrebbe alzarsi e per Compagnon l’obiettivo dovrebbe essere qualcosa di più che una lotta per la salvezza. Secondo quanto riportato da Tmw, due società in particolare avrebbero manifestato un certo interesse per lui. Il primo club sarebbe la Cremonese, vicinissimo all’immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno, ma sconfitta nella finale playoff promozione dal Venezia. L’altra squadra è il Bari che, dopo aver rischiato la retrocessione, evitata solo ai play out, sarebbe pronta ad allestire un team ambizioso.