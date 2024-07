Juve Next Gen, ufficiale l’addio di De Marino: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'addio di De Marino.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Davide De Marino nella stagione 2024/2025 vestirà la maglia della Pro Vercelli. Il difensore classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo nel club del vercellese e dopo l’esperienza nel Girone C di Serie C della scorsa stagione con la maglia della Virtus Francavilla tornerà a giocare nel Girone A dove ha già totalizzato 34 presenze tra Next Gen e Pro Vercelli. È un ritorno il suo, dunque, alle Bianche Casacche dove Davide ha militato dall’estate del 2016 al gennaio del 2021 passando dal Settore Giovanile alla Prima Squadra. Buona fortuna, Davide!”.