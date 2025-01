Juve Next Gen, Serigne Deme arriva ufficialmente in bianconero

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'acquisto di Deme.

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’acquisto di Serigne Deme, in arrivo dal San Marino, dove ha giocato in questi mesi: “Il pacchetto avanzato della Juventus Next Gen si impreziosisce con un nuovo innesto: Serigne Deme ha firmato infatti un contratto fino al 30 giugno 2027 ed è un nuovo giocatore bianconero. Nato il 4 febbraio 2005 in Senegal, Deme è cresciuto calcisticamente nel nostro paese nelle giovanili della Spal con la quale ha conquistato anche l’esordio tra i professionisti”.

Le altre tappe della carriera

“Per Deme, prima di trasferirsi al Sasso Marconi – club dal quale proviene e con cui ha collezionato, in questi primi mesi di stagione, 5 reti in 15 presenze -, anche un’esperienza, sempre in Serie D, con il San Marino. Un rinforzo per il reparto offensivo, come detto: Deme è difatti un vero e proprio jolly d’attacco capace di districarsi in tutte le posizioni grazie alla propria duttilità e alle abilità tecniche. Benvenuto alla Juventus, Serigne!”.