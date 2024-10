Juve Next Gen, sconfitta per 0-3 contro l’Avellino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Sconfitta casalinga per la Juventus Next Gen, battuta 0-3 dall’Avellino nel match valido per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C. Di seguito il racconto della sfida, le parole di mister Montero al termine della gara e il tabellino della partita. IL RACCONTO DEL MATCH Next Gen in campo con la terza maglia contro i campani in bianco, che dopo quattro minuti si presentano per la prima volta dalle parti di Daffara con un cross che diventa insidioso da parte di De Cristofaro, a cui fa seguito una doppia occasione per Gori che prima calcia alto e poi a lato della porta bianconera. I ragazzi di Montero si affacciano per la prima volta in avanti invece al minuto 23, quando Macca conclude dalla distanza senza centrare il bersaglio. L’Avellino crea di più e alla mezz’ora passa in vantaggio: Rigione sugli sviluppi di un corner trova il colpo di testa decisivo sul quale non riesce a intervenire Daffara. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco della prima frazione di gioco la Juventus Next Gen ci prova, ma non riesce a impensierire gli ospiti: a metà sfida è 0-1 per la squadra campana”.

Il secondo tempo

“Nel secondo tempo Montero prova a cambiare qualcosa in attacco inserendo Anghelé, ma la prima occasione capita al 54’ sui piedi di Gori – con l’attaccante dell’Avellino che impegna Daffara, che risponde bene al sinistro pericolo dell’avversario. A cavallo dell’ora di gioco invece arriva il tentativo di Guerra, ma il destro del giocatore bianconero viene deviato in calcio d’angolo. La Juventus Next Gen cambia ancora, inserendo in campo Palumbo, Semedo e Mancini, mischiando le carte a livello offensivo, ma a un quarto d’ora dalla fine il punteggio resta sempre sullo 0-1 per gli irpini. A complicare l’assalto finale da parte dei bianconeri, all’82’, arriva l’espulsione per doppia ammonizione di Comenencia – punito dopo un fallo su Vano che lascia in dieci la Next Gen. Inferiorità numerica che permette all’Avellino di trovare il raddoppio dopo meno di 60 secondi, proprio con Vano che sulla punizione seguente all’espulsione di Comenencia riesce a trovare il tap-in vincente di testa a pochi passi dalla porta. È il colpo del ko, con gli ospiti che dilagano nel finale trovando la rete dello 0-3 con il giovane centrocampista Mutanda e colpendo anche un palo con Liotti su punizione nei minuti di recupero”.