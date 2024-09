Juve Next Gen e Primavera, la lista dei convocati in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati in Nazionale della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Convocazioni in Nazionale anche per i giocatori delle squadre giovanili bianconeri, a partire da Lorenzo Anghelè della Juventus Next Gen – selezionato dall’Italia Under 20, impegnata nella U20 Elite League e che scenderà in campo contro Repubblica Ceca e Germania. Sono poi diversi i giocatori delle giovanili della Juventus a essere stati convocati dalle proprie rappresentative nazionali per sfidare i propri pari età:

UNDER 20: sono arrivate anche le chiamate per Boufandar dal Marocco e per Florea dalla Romania; UNDER 19: Gil e Martinez convocati dalla Spagna, Pagnucco dall’Italia e Radu dalla Romania; UNDER 18: Keutgen selezionato dal Belgio, Verde dall’Italia, Sosna dalla Repubblica Ceca; UNDER 17: Gielen chiamato dal Belgio, Nava e Tiozzo dall’Italia, Gecaj dall’Albania, Savonnier dalla Svizzera, Repciuc, Badarau e Precupanu dalla Romania Di seguito il calendario delle partite che vedranno impegnati i giovani talenti bianconeri”.