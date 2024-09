Corsi: “Ieri Thiago Motta è stato presuntuoso…”

Mario Corsi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prestazione di ieri contro la Roma.

Mario Corsi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sulla prestazione di ieri con la Roma: “Per me la Roma ieri ha perso una grande occasione, nel primo tempo la Juve era una squadra scarsissima, figlia della presunzione di Motta che aveva deciso di tenere ancora una volta in panchina Douglas Luiz preferendogli Fagioli. Molti tessono le lodi del tecnico bianconero ma io no, a me non piace chi ha troppe convinzioni, ieri penso che abbia rischiato e alla fine abbia portato a casa un pareggio soltanto perchè di fronte aveva una squadra che non ha una chiara identità”.