Orlandi: “Bologna-Juve? I felsinei non sbaglieranno la partita”

Sabrina Orlandi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida con il Bologna.

Sabrina Orlandi, giornalista, ha detto la sua sulla partita tra Bologna e Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Italiano deve fare i conti con assenze importanti, non ci sarà Ndoye, Castro si è rivisto nell’ultima partita ma nemmeno sta benissimo, Ferguson che rientrerà proprio contro la Juve viene comunque da uno stop di tre settimane. Parliamo comunque di tre giocatori chiave per Italiano, difficilmente sostituibili. Motta? Non ce l’aspettavamo e posso dire che a Bologna molti lo aspettavano per un senso di riscatto nei suoi confronti, non si è lasciato benissimo con l’ambiente, andando via aveva quasi lasciato intendere che senza di lui la squadra sarebbe tornata nel limbo. Quello che non gli hanno mai perdonato è il modo in cui è andato via, perché ha illuso l’ambiente fino all’ultimo quando in realtà da gennaio sapeva che sarebbe andato alla Juventus perché aveva già un’intesa con i bianconeri”.

Sulla gara

"La partita? Di sicuro il Bologna la prestazione non la sbaglierà, la squadra sta bene ed è pronta ad affrontare questo forcing in cui si gioca la storia, tra la possibile riconferma della Champions League e la Coppa Italia, personalmente se potessi metterci la firma, tra i due obiettivi prenderei la coppa".