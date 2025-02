Juve Next Gen, pari con il Picerno: termina 1-1

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita di oggi con il Picerno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Trasferta insidiosa in Lucania per la squadra bianconera, che approccia bene al match a Picerno e trova dopo soli otto minuti la rete del vantaggio grazie a una super giocata del nuovo acquisto Pietrelli – alla prima da titolare con la maglia della Next Gen: il numero 99, partendo dalla fascia destra, si libera di un avversario in dribbling e poi lascia andare una conclusione di sinistro sul quale il portiere dell’AZ Picerno non può nulla.

Una stoccata che dà morale ai bianconeri che non solo controllano il gioco, ma continuano a provarci – prima con Afena-Gyan, fermato dalla difesa della squadra di casa, e poi ripartendo con qualità con Faticanti che per poco non riesce a servire Cudrig per provare a cercare il raddoppio da ottima posizione. Al 28’ però il Picerno riesce a sfondare: azione di Petito sulla sinistra, palla in mezzo per Energe che all’altezza del dischetto non sbaglia e trova il gol del pareggio”.

Le altre occasioni

“Nell’ultimo quarto d’ora di gioco della prima frazione però è ancora la Juventus Next Gen a tentare di riacciuffare il vantaggio: prima con Pietrelli, che al 35’ libera il destro al volo su imbeccata di Faticanti, non trovando però lo specchio della porta. Al 42’ è Guerra invece a tentare la conclusione su invito di Cudrig: palla deviata in corner e così il primo tempo della gara termina 1-1.

Il secondo tempo riparte subito con grandi emozioni e con i bianconeri in attacco: dopo 60 secondi, sugli sviluppi di una punizione sulla sinistra, il cross di Faticanti viene deviato in barriera con un braccio all’interno dell’area di rigore. L’arbitro indica il dischetto, ma Afena-Gyan non riesce a trovare dagli 11 metri il gol, vedendosi rispondere la sua conclusione da Summa – primo errore su calcio di rigore per la Next Gen in questo campionato.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente, altra grande opportunità per i bianconeri: Gil Puche svetta al centro dell’area, indirizzando bene il pallone ma vedendo la traiettoria della sua incornata fermare la corsa sul palo. I padroni di casa resistono alla sfuriata della Next Gen, con la partita poi che vive di una fase a ritmi più bassi a cavallo della metà della ripresa, in cui si prova a colpire con azioni da calcio piazzato e cercando anche in panchina con i cambi a modificare l’inerzia del match.

Una ripresa molto combattuta, in cui la Next Gen non riesce a sfruttare al meglio le ripartenze e lo spazio concesso dai padroni di casa: una prova di maturità per i bianconeri, a dimostrazione della bontà del percorso fatto in queste ultime settimane in cui si stanno raccogliendo anche i frutti, con i ragazzi di mister Brambilla arrivati così a ottenere il decimo risultato utile consecutivo".