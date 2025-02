Zaccagni alla Juventus, annuncio improvviso pochi minuti fa | Calciomercato

Zaccagni alla Juventus, ci sono novità di mercato importanti

Il calciomercato della Juventus non è da una data all’altra. Il mercato Juventino è sempre. Ed è per questo che Giuntoli – che lo sa bene – sta lavorando già oggi su quelle che potrebbero essere le prossime mosse, quelle del futuro. La Juve vive un momento di forte rifondazione che secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni non è ancora terminata. In questo senso, le novità la prossima estate non mancheranno. E lo diciamo nella misura in cui nel progetto della Juventus non mancheranno i colpi grossi, al di là delle balle che qualcuno racconta solo per far preoccupare i tifosi. La capacità di spesa c’è e la voglia pure. E allora, ecco che in questi giorni – ne abbiamo parlato noi per primi qualche giorno fa – iniziano a circolare delle voci importanti su un nome specifico: Mattia Zaccagni. Ci sono delle novità pesanti in chiave Juventus, che vi raccontiamo in esclusiva nella prossima pagina <<<