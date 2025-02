Juve Next Gen, pari con il Giugliano: termina 1-1

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juve Next Gen ha pubblicato una nota sulla partita con il Giugliano. Ecco il report: “Partita bloccata tra Juventus Next Gen e Giugliano, con Pietrelli che dopo due minuti sfrutta al meglio il suo scatto per superare un avversario e conclude di prima intenzione trovando però la deviazione della difesa ospite. Al 14’ invece è Turicchia a piazzare l’intervento provvidenziale per fermare l’offensiva del Giugliano, in un primo tempo che scorre tranquillo senza grossi scossoni.

All’attacco della squadra ospite si oppone al 33’ Gil Puche, che riesce a frapporsi sul cross di Padula evitando pericoli in area, mentre sul finale della prima frazione è la Juventus Next Gen a rendersi pericolosa. Al 40’ Cudrig parte in posizione regolare sul filo del fuorigioco, ritrovandosi davanti a Russo ma non riuscendo a evitare con la sua conclusione l’estremo difensore del Giugliano da ottima posizione. Prima del termine del primo tempo, altra grande occasione per Pietrelli: il numero 99 bianconero approfitta della pizzata di Semedo sugli sviluppi di una punizione battuta da Adzic per colpire di testa da ottima posizione. La palla però sfila fuori e finisce così la prima metà di gara, con le squadre che vanno a riposo sul punteggio di 0-0″.

Sul secondo tempo

“Nella ripresa si accendono di più le ostilità, con la prima grande opportunità per i bianconeri che al 55’ scuote la traversa della porta del Giugliano: giocata illuminante di Adzic per Pietrellie che a conclude a giro, ma la traiettoria del pallone si spegne sulla traversa a portiere battuto.

Gli ospiti non stanno a guardare e la risposta a arriva a cavallo tra il 23’ e il 25’ del secondo tempo: prima Daffara si oppone con i guantoni sul tiro potente dalla distanza di Njambè, per poi ritrovarsi 120 secondi a tu per tu sempre con il giocatore del Giugliano, che da ottima posizione spara alto sopra la traversa. Manca l’acuto di Guerra, che arriva puntuale al 29’ della ripresa: zampata dell’attaccante della Next Gen che spizza di testa sugli sviluppi di un corne, ma il pallone esce veramente di un nulla sul fondo.

Juventus a un passo dal vantaggio. Nel finale di partita, soprattutto grazie alla velocità di Afena Gyan entrato nella ripresa, la Juventus Next Gen trova con più facilità la profondità, mettendo alle corde la difesa ospite, fino al minuto 88 quando Adzic mostra ancora una volta il suo grande talento, facendo partire una super conclusione dal limite dell’area che si stampa sulla traversa interna, rimbalza a terra ma non entra per pochi centimetri – lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0. È il risultato con cui le squadre arrivano al fischio finale del match, portando a casa un punto a testa: una partita che porta la Juventus Next Gen a quota 36 punti in classifica”. Intanto ecco le parole di Albanese<<<