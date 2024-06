Juve Next Gen nel Girone C di Serie C: tutte le avversarie

La Juve Next Gen è stata inserita nel Girone C della Serie C 2024/25: tutte le avversarie e le date per i giovani bianconeri

La Lega Serie C ha ufficializzato i gironi della prossima stagione sportiva. I giovani bianconeri della Juve Next Gen sono stati inseriti nel Girone C, quello del sud Italia.

Serie C 2024/25, Juve Next Gen nel Girone C: avversarie e calendario

La seconda squadra della Vecchia Signora dovrà vedersela con: Team Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Audace Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, ACR Messina, Monopoli, AZ Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris e Trapani. La Serie C 2024/25 inizierà il prossimo 25 agosto e si chiuderà il 27 aprile 2025, per poi lasciare spazio ai playoff. Le prime due partite della Juve Next Gen saranno però l’11 e il 18 agosto, quando i giovani bianconeri scenderanno in campo per il primo e il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.