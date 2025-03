Juve, i giocatori della Next Gen e dell’U20 in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle convocazioni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “È arrivata la prima sosta del 2025 dedicata agli impegni delle varie Selezioni. Sono arrivate, dunque, anche le convocazioni in Nazionale per diversi giocatori della Next Gen, dell’Under 20 e dell’Under 17 e per un ragazzo dell’Under 16.

I CONVOCATI NEXT GEN Comenencia (Curacao), Papadopoulos (Grecia Under 21), Puczka (Austria Under 21) e Turicchia (Italia Under 21). UNDER 20 Vacca (Italia Under 20), Pagnucco (Italia Under 19), Grelaud e Keutgen (Belgio Under 18), Radu (Romania Under 18), Sosna (Repubblica Ceca Under 18) e Verde (Italia Under 18).

UNDER 17 Barido (Argentina Under 17), Borasio (Italia Under 17), Durmisi A., Durmisi D. e Huli (Albania Under 17), Gielen (Belgio Under 17) e Savonnier (Svizzera Under 17). UNDER 16 Elimoghale (Italia Under 17)”.

Le altre gare

“Di seguito, invece, il calendario delle partite che vedranno impegnati i giovani talenti bianconeri. IL CALENDARIO Mercoledì 19 marzo 2025 Ore 13:30 | Turchia U17-Svizzera U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 14:00 | Belgio U17-Irlanda U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 15:00 |

Croazia U18-Romania U18 (Amichevole) Ore 15:00 | Albania U17-Azerbaigian U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 15:30 | Italia U17-Slovacchia U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 17:00 | Italia U19-Lettonia U19 (Elite Round) Giovedì 20 marzo 2025 Ore 18:00 |

Inghilterra U18-Repubblica Ceca U18 (42º “Torneo Internazionale” di Porto) Ore 19:00 | Turchia U20-Italia U20 (Torneo Elite) Venerdì 21 marzo 2025 Ore 16:00 | Grecia U21-Albania U21 (Amichevole) Ore 16:00 | Belgio U18-Italia U18 (Amichevole) Ore 18:00 |

Svizzera U21-Austria U21 (Amichevole) Ore 18:15 | Italia U21-Paesi Bassi U21 (Amichevole) Sabato 22 marzo 2025 Ore 12:00 | Italia U17-Ucraina U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 14:00 | Belgio U17-Islanda U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 15:00 | Curacao-Antalyaspor (Amichevole) Ore 15:00 |

Turchia U18-Romania U18 (Amichevole) Ore 16:00 | Portogallo U18-Repubblica Ceca U18 (42º “Torneo Internazionale” di Porto) Ore 17:00 | Italia U19-Spagna U19 (Elite Round) Ore 18:00 |

Svizzera U17-Svezia U17 (Qualificazione EURO U17) Lunedì 24 marzo 2025 Ore 12:00 | Belgio U18-Italia U18 (Amichevole) Ore 18:15 | Italia U21-Danimarca U21 (Amichevole) Martedì 25 marzo 2025 Ore 12:00 |

Repubblica Ceca U18-Francia U18 (42º “Torneo Internazionale” di Porto) Ore 12:30 | Svizzera U18-Romania U18 (Amichevole) Ore 14:00 | Polonia U17-Belgio U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 15:00 | Italia U19-Francia U19 (Elite Round) Ore 15:00 | Albania U17-Galles U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 15:30 |

Croazia U17-Italia U17 (Qualificazione EURO U17) Ore 17:00 | Bulgaria U21-Grecia U21 (Amichevole) Ore 18:30 | Svizzera U17-Repubblica Ceca U17 (Qualificazione EURO U17)”. Intanto ecco le parole di Zazzaroni<<<