Zazzaroni: “Le ultime partite non saranno facili per la Juve”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport, dopo la disfatta della Vecchia Signora nella partita con la Fiorentina, match perso per 3-0: “Giuntoli si è presentato davanti alle telecamere per confermare Motta, al quale, alla vigilia, era stato affidato il compito di dichiarare che società e proprietà erano (sono?) con lui”.

Su Thiago Motta

"Un'altra comunicazione anomala – lo scambio di compiti – non è la prima e non sarà l'ultima. Thiago si è assunto la responsabilità del fallimento (è sembrato in confusione dopo una settimana di disturbi diffusi): non saranno affatto semplici le ultime nove partite, dovendo guidare una squadra disorientata (sette gol subiti nelle ultime due uscite) e incapace di reagire. Il mercato è stato sbagliato – non è la prima volta che lo scriviamo – ma fin dal primo giorno Thiago ci ha messo del suo".