Juve Next Gen, Montero: “Approccio alla gara in miglioramento”

Montero ha parlato alla vigilia del match di campionato: l'allenatore della Juventus Next Gen si è complimentato per il lavoro della squadra

Tramite il sito ufficiale del club, Paolo Montero, allenatore della Juventus Next Gen, ha presentato la sfida all’AZ Picerno. Ecco le sue parole: “Stiamo bene, il gruppo sta lavorando nel modo giusto, l’approccio dei ragazzi migliora di partita in partita; il girone in cui siamo è difficile, e io personalmente lo preferisco a quello dello scorso anno. Abbiamo tante partite e trasferte lunghe, e anche questo costringe tutti noi a modulare in modo differente allenamenti e momenti di scarico, perché rispetto alla scorsa stagione molto è cambiato. Diventa fondamentale allenarsi nel modo giusto, per recuperare anche da un punto di vista fisico”.

Montero: “Affrontiamo squadra in salute”

Il tecnico della squadra bianconera ha proseguito: “Abbiamo affrontato e stiamo affrontando avversarie che possono essere candidate per i Playoff e per la B, ed è importante nel nostro percorso di crescita. Adesso ne incontriamo un’altra che sta molto bene, è in salute e gioca un buon calcio; andremo a disputarci la partita con entusiasmo. La crescita che sto vedendo nei ragazzi è soprattutto mentale, nella concentrazione e nell’applicazione in allenamento e poi nella lettura della partita; il gruppo è compatto, sta formandosi giorno dopo giorno, c’è felicità nell’allenarsi insieme, in partita sono capaci di soffrire insieme e darsi sempre una mano”.