Juventus Next Gen, il tabellino del match con il Trapani

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita con il Trapani.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Next Gen. Ecco il comunicato: “IL TABELLINO TRAPANI-JUVENTUS NEXT GEN 1-1 Serie C NOW – Girone C – 5a giornata Stadio Provinciale – Trapani Marcatori: 14′ pt Ciotti (T), 3′ st Guerra (J). Trapani: Seculin, Celiento, Karic, Marino (7′ st Carriero), Lescano (cap.)(19′ st Udoh), Silvestri, Mastrantonio (7′ st Crimi), Zuppel, Benedetti (39′ st Martina), Kanoute (39′ st Spini), Ciotti. A disposizione: Ukaj, Gelli, Bifulco, Fall, Carraro, Valietti. Allenatore: Salvatore Aronica. Juventus Next Gen: Daffara, Afena-Gyan, Macca (27′ st Palumbo), Comenencia, Guerra (cap.), Scaglia Filippo, Citi, Puczka (20′ st Mulazzi), Perotti (39′ st Papadopoulos), Peeters (20′ st Faticanti), Semedo (39′ st Da Graca). A disposizione: Scaglia Simone, Cat Berro, Anghelè, Savio, Amaradio, Ledonne, Gil Puche, Owusu, Turco. Allenatore: Paolo Montero”.

I prossimi impegni

“Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro (Assistenti: Pio Carlo Cattaneo di Foggia, Giovanni Francesco Massari di Molfetta. IV ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro di Catania). Ammoniti: 21′ pt Comenencia (J), 42′ pt Mastrantonio (T), 45’ pt Benedetti (T), 45’ pt Semedo (J), 31′ st Scaglia F. (J), 38′ st Crimi (T), 42′ st Papadopoulos (J). Note: al 24′ pt calcio di rigore sbagliato da Kanoute (T), al 25′ st Daffara (J) para un calcio di rigore a Zuppel (T). Prossimo impegno: Serie C NOW – Girone C – 6a giornata Juventus Next Gen – AZ Picerno Stadio Pozzo-La Marmora – Biella Giovedì 26 settembre – ore 18.30”.