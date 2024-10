Altamura-Juve Next Gen 2-0, Montero: “Molto dispiaciuti per il risultato”

Niente da fare per la Juve Next Gen, battuta 2-0 dal Team Altamura: le parole del tecnico bianconero Montero al termine della partita

Niente da fare per la Juve Next Gen, battuta 2-0 dal Team Altamura. Al termine della partita l’allenatore dei giovani bianconero Montero ha detto: “Siamo molto dispiaciuti per il risultato. In un girone come questo, e nel calcio professionistico in generale, al minimo errore vieni punito e diventa difficile. È stata una gara equilibrata, combattuta: abbiamo sviluppato il nostro gioco ma dobbiamo essere più concreti in zona offensiva. Abbiamo avuto le nostre occasioni in entrambe le frazioni, ci dispiace tanto per come è finito poi l’incontro. Dobbiamo migliorare soprattutto dal punto di vista della mentalità e della concentrazione“.

Team Altamura-Juve Next Gen 2-0: il tabellino

Stadio “San Nicola” – Bari.

Marcatori: 49′ pt Palermo (TA), 47′ st Minesso (TA).

Team Altamura: Pane, Dipinto, Rolando (cap) (40′ st Molinaro), Silletti, Mane, Leonetti (40′ st Peschetola), Palermo (31′ st Minesso), De Santis, Acampa, Franco, D’Amico (26′ st Bumbu). A disposizione: Viola, Poggesi, Andreoli, Gigliotti, Grande, Lagonigro, Simone. Allenatore: Daniele Di Donato.

Juventus Next Gen: Daffara (cap), Afena-Gyan, Pedro, Ledonne (19′ st Semedo), Da Graca (31′ st Anghelè), Citi, Owusu (19′ st Papadopoulos), Perotti (30′ pt Puczka), Turco, Peeters, Faticanti (31′ st Palumbo). A disposizione: Radu, Cat Berro, Macca, Mancini, Cudrig, Amaradio, Scaglia Filippo, Gil. Allenatore: Paolo Montero.

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio.

Assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale, Bruno Galigani di Sondrio.

IV Ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera.