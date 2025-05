Juve Next Gen-Crotone, i precedenti in stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del match con il Crotone.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri della Next Gen, parlando anche della sfida con il Crotone. Ecco il comunicato: “Nella Juve rientreranno Citi e Gil Puche dopo la squalifica, riempiendo così le caselle mancanti nel gruppo a disposizione. Coach Brambilla potrebbe insistere sulla difesa a 3 (almeno dall’inizio) per avere assetto ed equilibrio, salvo poi modificare la convergenza qualora dovesse servire la spinta offensiva a gara in corso. Fondamentale sarà, come già ricordato, emulare la prestazione a centrocampo, dove Faticanti e Macca hanno brillato contro il Benevento. In avanti Cudrig, Guerra e Pietrelli sognano di ripetersi, ma anche Afena-Gyan ha caratteristiche ideali per mettere a soqquadro la difesa a maglie larghe del Crotone. Tante scelte, motivazioni altissime, il mister scioglierà i dubbi a poche ore dal match”.

Le partite della stagione

“I precedenti dicono 1-1. Fu la prima del Brambilla-bis il 24 novembre 2024, giorno della gara d’andata tra Crotone e Juventus Next Gen. Allo Scida la spuntarono i padroni di casa, ma fu una versione bianconera in linea con quelle messe in vetrina nei mesi successivi. Autorete di Puczka e gol di Oviszach nel primo tempo e firma del solito Guerra nella ripresa; assalto juventino nel finale, ma calabresi che riuscirono a resistere vincendo la sfida. Cambia la storia nella partita di ritorno: al Pozzo la Next Gen stravince 4-1, sfruttando il talento di Adzic (autore di una doppietta) e i gol di Pietrelli e Guerra; in mezzo la rete di Gomez che servì solamente a rendere meno pesante il passivo per gli avversari”. Intanto ecco le parole di Pisu<<<