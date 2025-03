Juve Next Gen, l’aggiornamento della classifica di Serie C

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della nuova classifica.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, in conseguenza della Decisione di cui al Dispositivo/0143/TFNSD-2024-2025, rende nota la classifica aggiornata del Girone C alla 11ª giornata di ritorno: SERIE C – GIRONE C

| LA CLASSIFICA 1° posto: AUDACE CERIGNOLA, 55 punti 2° posto: AVELLINO, 54 punti 3° posto: MONOPOLI, 46 punti 4° posto: BENEVENTO, 44 punti 5° posto: CROTONE, 43 punti 6° posto: POTENZA, 41 punti 7° posto: CATANIA, 40 punti (1 punto di penalizzazione) 8° posto: AZ PICERNO, 36 punti 9° posto: GIUGLIANO, 35 punti 10° posto: JUVENTUS NEXT GEN, 32 punti 11° posto: TRAPANI, 32 punti 12° posto: CAVESE, 31 punti 13° posto: SORRENTO, 31 punti 14° posto: TEAM ALTAMURA, 31 punti 15° posto: FOGGIA, 30 punti 16° posto: LATINA, 24 punti 17° posto: CASERTANA, 19 punti 18° posto: ACR MESSINA,12 punti (4 punti di penalizzazione) SERIE C – GIRONE C |”.

Sul calendario della squadra di Brambilla

"IL NUOVO CALENDARIO DELLA JUVENTUS NEXT GEN 13^ giornata di ritorno | Latina-JUVENTUS NEXT GEN: domenica 16 marzo, ore 15 14^ giornata di ritorno | JUVENTUS NEXT GEN-Foggia: sabato 22 marzo, ore 17:30 15^ giornata di ritorno | Riposo per la JUVENTUS NEXT GEN 16^ giornata di ritorno | JUVENTUS NEXT GEN-Crotone: sabato 5 aprile, ore 15 17^ giornata di ritorno | Riposo per la JUVENTUS NEXT GEN 18^ giornata di ritorno | JUVENTUS NEXT GEN-Cavese: sabato 19 aprile, ore 18:30 19^ giornata di ritorno | ACR Messina-JUVENTUS NEXT GEN: sabato 26 aprile, ore 16:30".