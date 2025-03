Biasin: “Giuntoli si è smarrito alla Juventus”

Biasin ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli: per il giornalista, il lavoro del dirigente non sarebbe del tutto positivo

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del lavoro alla Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Giuntoli, artefice di un capolavoro a Napoli, si è di fatto smarrito a Torino. Il mercato ha portato una marea di giocatori, ma la squadra ha perso identità, punti di riferimento, sostanza. La missione più importante di un direttore/dirigente operativo non è portare giocatori, ma costruire squadre. E farlo spendendo il giusto. Giuntoli ha speso troppo e ammassato nomi. Significa che improvvisamente non è più capace? Figuriamoci, ma certo deve rivedere molte delle sue ultime strategie”.

Biasin:”Esonerare Thiago Motta non avrebbe senso”

Inoltre, su un eventuale scelta di allontanate Thiago Motta dalla panchina della Juve, il giornalista ha aggiunto: “Motta va esonerato? No, non avrebbe senso. Motta deve restare a prescindere perché “c’è il progetto”? Nemmeno. In Italia non esistono “i progetti”, esistono le stagioni. E Motta come tutti i suoi colleghi verrà giudicato alla fine dell’anno. Se conquisterà un posto in Champions avrà ancora la possibilità di proseguire, viceversa buonanotte ai suonatori. Motta è l’unico responsabile del flop bianconero? Giammai”. Leggi anche le ultime idee di Cristiano Giuntoli per il calciomercato della Juventus <<<