Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento odierno: “La preparazione della trasferta di domenica a Firenze è passata, nella giornata di oggi, 12 marzo, per una doppia seduta al Training Center. Il gruppo si è ritrovato sia al mattino che al pomeriggio. Nella prima sessione, i bianconeri hanno principalmente affrontato test atletici in campo. Nel pomeriggio, invece, spazio al lavoro sulla forza, in palestra. Domani la preparazione prosegue, appuntamento fissato al mattino”.

Le ultime notizie sulle Women

"Ennesimo riconoscimento per una campionessa immensa. Cristiana Girelli è stata nominata calciatrice del mese dall'AIC per il mese di febbraio. Diciassette gol stagionali, ma soprattutto un'impennata pazzesca da novembre: Cristiana è la giocatrice che ha segnato più gol nei cinque grandi campionati europei da allora in avanti: 14, almeno tre in più di ogni altra. E spesso sono gol pesantissimi, altrettanto spesso gol bellissimi. Su Cristiana si è detto tutto, e tutto ci sarebbe ancora da dire, perchè lei è una fuoriclasse come ce ne sono davvero poche. Ancora congratulazioni!".