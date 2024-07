Juve Next Gen, il calendario delle prime sette giornate

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del calendario del campionato.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “23 agosto. Questa la prima data da segnare in calendario per la Juventus Next Gen, che inizierà il suo campionato nel girone C di Serie C Lega Pro che ha diramato oggi, 29 luglio, il calendario delle prime sette giornate. IL CALENDARIO Giornata 1 – Juventus Next Gen – Audace Cerignola – venerdì 23.08 ore 20.45 Giornata 2 – Casertana – Juventus Next Gen – venerdì 30.08 ore 20.45 Giornata 3 – Juventus Next Gen – Catania – sabato 7.09 ore 18.30 Giornata 4 – Monopoli – Juventus Next Gen – sabato 14.09 ore 18.30 Giornata 5 – Trapani – Juventus Next Gen – domenica 22.09 ore 16.15 Giornata 6 – Juventus Next Gen – AZ Picerno – giovedì 26.09 ore 18.30 Giornata 7 – Benevento – Juventus Next Gen – lunedì 30.09 ore 20.45”.