Juve Next Gen, il tabellino della sfida con la Pro Vercelli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'amichevole con la Pro Vercelli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “IL TABELLINO Allianz Training Center – Vinovo (TO) Marcatori: 21′ pt Guerra (J), 34′ pt Guerra (J), 38′ pt Mancini (J), 15′ st Citi (J). Juventus Next Gen: Scaglia Simone(1’ st Fuscaldo)(23′ st Vinarcik), Perotti (1’ st Minelli), Puczka (1’ st Akè), Palumbo (1’ st Ripani), Savio (1’ st Riccio), Scaglia Filippo (1’ st Citi), Mulazzi (1’ st Cudrig), Macca (1’ st Owusu), Mancini (1’ st Olivieri), Ledonne (1’ st Nonge), Guerra (1’ st Amaradio). Allenatore: Paolo Montero. Pro Vercelli: Rizzo (1′ st Lancellotti), Serpe (1′ st Martiner), Cugnata (1′ st Casazza), Iotti (16′ st Da Pra), De Marino (16′ st Carosso), Marchetti (16′ st Clemente), Vigiani (1′ st Biagetti), Emmanuello (1′ st Louati), Comi (cap.)(16′ st Contaldo), Rutigliano (16′ st Iezzi), Bunino (16′ st Coppola). A disposizione: Ghisleri, Ronchi, Fiumanò. Allenatore: Paolo Cannavaro. Arbitro: Hamza El Amin di Nichelino (Assistenti: Lorenzo Gatto di Collegno, Alberto Mandarino di Alba-Bra). Ammoniti: 9’ st Amaradio (J), 22′ st Biagetti (P)”.