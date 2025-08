Juve Next Gen, il calendario delle prime sette giornate

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del calendario dei bianconeri.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “La Juventus Next Gen comincerà la sua stagione nel girone B del campionato di Serie C Lega Pro sabato 23 agosto: la squadra di Massimo Brambilla comincerà in trasferta contro il Carpi alle ore 18:00. Quest’oggi, 31 luglio, è stato dirmato il calendario delle prime sette giornate”.

Sul calendario

“IL CALENDARIO Giornata 1 – Carpi-Juventus Next Gen – sabato 23 agosto ore 18:00; Giornata 2 – Juventus Next Gen-Livorno – sabato 30 agosto ore 21:00; Giornata 3 – Ascoli-Juventus Next Gen – sabato 6 settembre ore 17:30; Giornata 4 – Juventus Next Gen-Arezzo – domenica 14 settembre ore 12:30; Giornata 5 – Pineto-Juventus Next Gen – sabato 20 settembre ore 15:00; Giornata 6 – Juventus Next Gen-Torres – martedì 23 settembre ore 18:30; Giornata 7 – Sambenedettese-Juventus Next Gen – sabato 27 settembre ore 15:00”. Intanto ecco le parole di Jugovic<<<