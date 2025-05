Juve Next Gen, la cura Brambilla: l’approfondimento

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei playoff per la Next Gen.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Ma andiamo con ordine. Questa qualificazione nasce dopo il ritorno di Massimo Brambilla, capace di convincere il gruppo delle proprie qualità, entrando in corsa a novembre e riuscendo nell’obiettivo di riconfermare la griglia playoff. Il girone C ha messo alla prova la predisposizione caratteriale dei baby bianconeri. La sensazione è che si possa ancora crescere, magari ricalcando le orme di una Next Gen fermata ai quarti di finale – solo un anno fa – da quella Carrarese, poi promossa in Serie B, uscendo di scena a seguito di due pareggi (1-1 ad Alessandria, 2-2 fuori casa) solo “per colpa” della peggiore posizione in classifica”.

"Questa, però, si mostra come una Juve diversa rispetto alla versione 2023/24: nella rosa attuale è lo stare in campo come un organismo unico a saltare subito all'occhio, un modo tanto semplice, ma in egual misura efficace in diverse situazioni. I ragazzi di Brambilla sanno soffrire, assorbendo i colpi, per poi sfruttare i momenti a proprio vantaggio. La squadra non si è mai disunita nelle situazioni di svantaggio (vedi l'ultima partita in inferiorità numerica a Messina) e non pare avere alcun timore reverenziale di squadre con obiettivi sulla carta differenti. Ne sanno qualcosa Catania, Audace Cerignola, Crotone e lo stesso Benevento. Tutte corazzate piegate da gennaio in poi, sulla linea della ricostruzione a largo raggio della gestione Brambilla".