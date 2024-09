Juve Next Gen, disponibili i ticket per i match con Catania e Picerno

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dei biglietti per i prossimi match.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “La Juventus Next Gen, dopo la bella vittoria in rimonta sul campo della Casertana, torna a giocare in casa. Il prossimo appuntamento che vedrà i bianconeri protagonisti a Biella sarà l’affascinante match contro il Catania, valido per la terza giornata di campionato e in programma sabato 7 settembre alle ore 18:30. BIGLIETTI DISPONIBILI PER LA SFIDA AL CATANIA E NON SOLO! A partire da lunedì 2 settembre 2024 alle 14 è possibile acquistare i tagliandi per la partita contro la formazione siciliana, ma non è tutto. Sono disponibili, infatti, anche i biglietti per la terza gara casalinga della stagione: quella contro i lucani dell’AZ Picerno. DOVE E COME ACQUISTARE I BIGLIETTI È possibile acquistare i tagliandi online sull’Official Ticket Shop Juventus e in loco presso il botteghino del “Pozzo-La Marmora” da un’ora prima della gara, esclusivamente tramite carta di credito o bancomat. “POZZO-LA MARMORA”, L’INDIRIZZO Lo stadio è situato in viale Macallé 21. ACQUISTA ORA, VAI AL TICKET SHOP! Ci vediamo a Biella, bianconeri!”.