Nazionali, i giocatori della Juve in campo oggi - JuveNews.eu

Da Cambiaso a Yildiz: oggi scenderanno in campo quattro giocatori della Juve con le rispettive nazionali. Il comunicato

La Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali. In casa Juve sono tanti i giocatori convocati in giro per il mondo e oggi, lunedì 9 settembre, ne scenderanno in campo quattro. Ecco il comunicato del club bianconero: “Nella giornata di oggi, lunedì 9 settembre, saranno quattro i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali in questo international break: Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz. Sia l’Italia che la Turchia saranno impegnati in serata nella seconda giornata di Nations League. Per gli azzurri Gatti, Cambiaso e Fagioli appuntamento fissato alle 20:45 contro Israele dopo la vittoria del primo match contro la Francia; per la Turchia di Yildiz invece, dopo il pareggio contro il Galles nella prima uscita, pronta la sfida contro l’Islanda”.

La probabile formazione dell’Italia

L’Italia dopo la grande vittoria contro la Francia affronterà quindi Israele. Spalletti pensa ancora al 3-5-1-1 dell’ultima sfida, con Donnarumma tra i pali e Gatti, Buongiorno e Bastoni a comporre la linea di difesa. Sulle fasce Bellanova e Cambiaso, mentre al centro ci dovrebbero essere Frattesi, Ricci e Tonali. In attacco spazio a Raspadori e all’ex Juve Kean. Solo panchina per Fagioli.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.