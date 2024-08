Juve, Motta punta su Douglas Luiz: “Grande qualità tecnica”

Intervistato da Sky Sport Thiago Motta ha parlato delle qualità tecniche e tattiche di Douglas Luiz: "Pretendiamo molto da lui"

Il più grande colpo del mercato della Juve fino a questo momento è stato Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato dalla Premier League al termine di una mega operazione con l’Aston Villa. In amichevole il classe 1998 ha già dimostrato le sue qualità e non vede l’ora di farlo anche in Serie A.

Juve, le parole di Motta su Douglas Luiz

Intervistato da Sky Sport Thiago Motta parlando di Douglas Luiz ha detto: “Lui è arrivato dopo rispetto a tutti gli altri. Un calciatore con grande qualità tecnica. Dipenderà da lui, noi lo sosterremo, ma pretenderemo tanto da lui perché ha dimostrato molto nel campionato inglese. Lui ha tutto per fare una grande stagione“.