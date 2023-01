Le probabili formazioni di Juve-Monza: riecco Cuadrado

Dopo l'entusiasmante pareggio per 3-3 contro l'Atalanta, la Juve si prepara a scendere di nuovo in campo in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Monza, in quello che sarà il terzo match stagionale tra le due squadre dopo l'andata di campionato e la sfida in Coppa Italia. Fin qui tra bianconeri e biancorossi c'è parità completa: una vittoria a testa. Come terminerà il prossimo match? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.