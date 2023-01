Juve, prove di cambiamento con Vlahovic e Pogba: si torna al 4-3-3?

Prove di cambiamento in casa Juve: con il ritorno di Vlahovic e Pogba, i bianconeri potrebbero passare dal 3-5-2 al 4-3-3

La stagione della Juve fin qui è stata una montagna russa di emozioni: l'inizio terribile, la lunga serie di vittorie consecutive e la rimonta, infine la penalizzazione di 15 punti in classifica. I bianconeri si ritrovano ora distanti dalla vetta e con un solo obiettivo: recuperare lo svantaggio e provare ad arrivare in Champions League. Per farlo Allegri si affiderà ai suoi uomini migliori e tra poco potrà contare anche su Pogba e Vlahovic.

Il ritorno del centrocampista francese e dell'attaccante serbo rischia di essere l'ennesimo punto di svolta della stagione della Vecchia Signora. Con Chiesa, Di Maria, Pogba e Vlahovic nella miglior condizione, Max potrebbe pensare di cambiare modulo. Via il solido 3-5-2, dentro un più creativo 4-3-3. In estate l'idea era proprio quella di giocare con quel modulo, ma poi gli infortuni hanno costretto Allegri a cambiare in corsa. Ora è il momento di tornare sui propri passi.

Ieri nell'amichevole contro la Next Gen il tecnico bianconero ha infatti schierato i suoi con un 4-3-3 e poi con un 3-4-2-1. In attesa del miglior Vlahovic, Kean e Milik si giocheranno il posto da prima punta, con Chiesa e Di Maria ai loro lati. A centrocampo Miretti e Fagioli si contendono invece il posto che sarà di Pogba, con Rabiot e uno tra Paredes e Locatelli a completare la mediana. La nuova Juve inizia a prendere forma.