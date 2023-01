Juve, i convocati per il Monza: 5 assenti per Allegri

Manca ormai poco alla sfida di Serie A tra Juve e Monza, sfida importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica devono tornare subito a vincere per sperare in una difficile rimonta. Ma chi scenderà in campo? Il club bianconero ha comunicato i convocati per il match: assenti Cuadrado, Chiesa, Bonucci, Kaio Jorge e McKennie, ormai ad un passo dal Leeds.