Juventus-Monza, tutti i precedenti tra le due formazioni

Domani alle 15 all'Allianz Stadium la squadra bianconera affronterà la formazione brianzola: ecco il focus sui precedenti di questa sfida

Domani la squadra di Allegrise la vedrà con il Monza. Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un focus sui precedenti: "Tempo di novità. Domenica 29 gennaio alle 15:00, infatti, andrà in scena la prima sfida della storia tra Juventus e Monza in casa dei bianconeri in Serie A. L'unico precedente del massimo campionato, risalente al girone d'andata, sorride alla squadra guidata da Palladino. Il precedente più recente, che riguarda un'altra competizione, invece, è un ricordo più dolce per la Juventus.

I PRECEDENTI

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 18 settembre contro i bianconeri, il Monza potrebbe diventare soltanto la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere entrambe le prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel 1930.

Juventus e Monza si sono incrociate sei volte tra Serie A e Coppa Italia; prima del successo bianconero per 2-1 negli ottavi del trofeo nazionale del 19 gennaio, nessuna delle due squadre aveva mai realizzato più di un gol in alcuno di questi match.

C'è un dato interessante che non riguarda i precedenti, ma lo storico contro squadre appena arrivate in Serie A: la Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A, perdendo solo contro il Monza nel periodo. Più nel dettaglio, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in entrambi gli ultimi due match contro queste formazioni: è dal periodo tra febbraio 2016 e maggio 2017 che i bianconeri non fanno meglio (nove clean sheet di fila in quel caso).

JUVENTUS-MONZA, L'ULTIMO PRECEDENTE ALL'ALLIANZ STADIUM

Come anticipato, l'ultimo precedente non riguarda la Serie A, ma la Coppa Italia. Sullo stesso terreno di gioco che ospiterà il match di domenica, Juve e Monza si sono fronteggiate nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Successo bianconero per 2-1 con i gol di Kean, Valoti e Chiesa. Per quest'ultimo gol doppiamente speciale. In primis perché ha consegnato alla Juve il pass per i quarti di finale, e poi perché per lui si è trattato del ritorno al gol dopo il rientro in campo. Un gol che vale sempre la pena rivedere".