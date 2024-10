Juve, il monte ingaggi si abbassa… ma quanto costi Vlahovic!

La Juve non è più la squadra con il monte ingaggi più pesante della Serie A: dall'Inter fino a Vlahovic, tutti i dati

La Juve non è più la squadra con il monte ingaggi più pesante d’Italia. Non succedeva da 10 anni. Il piano di Giuntoli per abbassare le spese sta funzionando e ora vede i bianconeri al secondo posto dietro all’Inter: 114 milioni per la Vecchia Signora, 142 per i nerazzurri. E pensare che fino a pochi anni fa la situazione era ben diversa: nella stagione 2019-20 la Juve ha speso 259,6 milioni di euro di ingaggi. Cifre folli che la società non poteva più permettersi, soprattutto dopo il Covid e le penalità ricevuto per le manovre stipendi. A cosa si deve questo drastico talo? In particolar modo all’ultima sessione di mercato che ha visto sì 200 milioni di investimenti in acquisti, ma anche un taglio netto sui costi degli ingaggi con le uscite di Szczesny, Chiesa, Alex Sandro, Rabiot e Kostic.

Monte ingaggi, Vlahovic un macigno per la Juve

E le altre squadre di Serie A? Guardando al monte ingaggi dopo Inter e Juve, sul podio adesso ci sono Milan, Roma, Napoli, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino. Una delle sorprese è il Como che da esordiente spende già più del Bologna in Champions League. Merito dei ricchissimi proprietari indonesiani che hanno deciso di investire con forza sul club italiano. Il dato che fa riflettere riguarda però Empoli e Lecce che hanno un monte ingaggi così basso da costare meno del solo Vlahovic. Il bomber serbo ha infatti un ingaggio lordo di 23 milioni di euro… e pensare che contro la squadra di D’Aversa non è neanche riuscito a segnare…